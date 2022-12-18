Кто возглавит Уильямс после отставки Капито

Недавно в Формуле-1 прошла настоящая рокировка руководителей, новых шефов получили Феррари, Макларен и Заубер. Также Уильямс уволили своего руководителя Йоста Капито, но до сих пор не объявили, кто займет его место. Но уже есть несколько вариантов, пишет Speedweek.

Большинство считает, что должность руководителя отдадут кому-то из менеджменту команды, это достаточно безопасный вариант. Но есть две гораздо более интересные опции.

Первая – Сьюзи Вольфф, жена Тото Вольффа, руководителя Мерседес. Сьюзи – бывшая гонщица, также она уже сотрудничала с Уильямс в качестве тест-пилота, а с 2018 года возглавляет команду Venturi Racing, выступающую в Формуле-Е. Хороший кандидат, знакомый с командой и имеющий некоторый опыт.

Вторая опция, по мнению Speedweek, это Дженсон Баттон, чемпион мира 2009 года и человек, начинавший свой путь в королевской гонке именно в Уильямс. К тому же Баттон сейчас советник команды, а потому его тоже можно рассматривать как кандидата в руководители.

Очевидно, что имена всех кандидатов известны только владельцам команды Dorilton Capital, но уже совсем скоро должен состояться официальный анонс. До тестов в Бахрейне осталось примерно два месяца, а еще нужно презентацию болида провести, что делать без руководителя было бы неправильно.