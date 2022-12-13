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Рокировки в Ф-1: сразу четыре команды сменили руководителей

Рассказываем, кто кого теперь возглавляет.
Сегодня, 18:27
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

13 декабря стало жарким днем для команд Формулы-1, поскольку сразу три конюшни решили сменить своих руководителей. Случилось это после того, как решилась главная интрига межсезонья: кто будет управлять Феррари?

Стоит сразу подчеркнуть, что еще вчера Уильямс уволила своих руководителя и технического директора. Йост Капито и Франсуа-Хавьер Демайсон уже попрощались с командой, а новых людей Уильямс пообещали представить уже скоро.

Новым руководителем Феррари стал Фредерик Вассер, как и предполагали большинство журналистов. Функционер, проведший шесть лет в Альфа Ромео, приступит к работе на новом месте уже в январе 2023 года.

Вместо Фредерика Вассера Заубер сразу взяли на должность руководителя Андреаса Зайдля, ранее работавшего в Макларене. В Ауди уже успели поздравить Андреаса, от которого ожидают качественных изменений, учитывая его опыт.

А также Макларен представил фанатам нового руководителя. Им стал бывший гоночный директор команды Андреа Стелла. Итальянец работает в Макларене с 2015 года, а до этого 15 лет провел в Ферраре, где успел поработать с Шумахером, Райкконеном и Алонсо.

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