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Команда Феррари получила нового руководителя

Скудерия официально определилась с заменой Маттиа Бинотто.
Сегодня, 12:45
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Французский специалист Фредерик Вассер, ранее работавший с Альфа Ромео, станет новым руководителем Феррари.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, 54-летний функционер должен начать свою деятельность в новой команде с января 2023 года.

В Феррари француз заменит Маттиа Бинотто, который руководил командой с 2019 года и решил покинуть занимаемую должность по окончании 2022 года.

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Накануне стало известно, что Вассер ушел с поста руководителя Альфа Ромео, где он работал на протяжении последних шести лет.

В минувшем сезоне Формулы 1 Альфа Ромео заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков. Команда Феррари (554 очка) стала второй, уступив Ред Булл (759 очков).

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