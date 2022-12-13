Команда Феррари получила нового руководителя

Французский специалист Фредерик Вассер, ранее работавший с Альфа Ромео, станет новым руководителем Феррари.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, 54-летний функционер должен начать свою деятельность в новой команде с января 2023 года.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022

В Феррари француз заменит Маттиа Бинотто, который руководил командой с 2019 года и решил покинуть занимаемую должность по окончании 2022 года.

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Накануне стало известно, что Вассер ушел с поста руководителя Альфа Ромео, где он работал на протяжении последних шести лет.

В минувшем сезоне Формулы 1 Альфа Ромео заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков. Команда Феррари (554 очка) стала второй, уступив Ред Булл (759 очков).