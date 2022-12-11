Стало известно, где может продолжить карьеру Бинотто

Его знания и опыт не могут растрачиваться впустую.

Уже практически экс-руководитель Феррари Маттиа Бинотто вряд ли будет долго сидеть без работы, к инженеру уже обратились представители Audi с конкретным предложением, сообщает Blick.

Ауди в альянсе с Заубером готовятся принять участие в Формуле-1 уже в 2026 году. И Бинотто должно стать их главой технологического департамента как минимум на время подготовки. Его огромный опыт может очень сильно помочь команде.

Обычно при переходе из команды в команду человек должен отправиться в "академический отпуск". Но проект Audi будет реализован только через три года, поэтому Бинотто может приступить к делам сразу, как закончится его нынешний контракт.

Однако сообщается, что Феррари готовы заплатить итальянцу 1 млн долларов, чтобы тот не начинал работу до лета 2023 года.