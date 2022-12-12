Капито покинул пост руководителя команды Уильямс

Уильямс неожиданно объявил об отставке своего руководителя Йоста Капито и технического директора Франсуа-Хавьера Демайсона. А новости о новом руководителе пообещали предоставить уже скоро.

Йост Капито возглавил Уильямс в конце 2020 года, вскоре после того, как Dorilton Capital выкупили команду у семьи Фрэнка Уильямса.

"Для меня было огромной честью руководить Уильямс в течение последних двух сезонов и заложить основу для превращения этой большой команды. Я с нетерпением жду момента, когда команда продолжит свой путь к будущему успеху", - заявил на прощание Капито.

Напомним, что в нынешнем сезоне Уильямс заняли последнее место в Кубке конструкторов.