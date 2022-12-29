Росси: Машина на сезон-2023 выглядит очень быстрой на бумаге

Исполнительный директор Альпин Лоран Росси рассказал, что команда работает над новым болидом и он будет значительно сильнее, чем в прошлом сезоне.

"Машина на сезон-2023 выглядит очень быстрой на бумаге", - цитирует Росси издание Auto Motor und Sport.

По словам исполнительного директора, отставание от лидеров в прошлом сезоне равнялось примерно секунде, и дело было в менее мощном двигателе и аэродинамике их болида.

Разница в силовой установке невелика относительно Ред Булл или Феррари, всего 15 л.с., а вот над аэродинамикой в Альпине работали много.

Новый болид будет визуально отличаться от старого, и большая часть относится к задней части. У команды хотят повторить путь Ред Булл, увеличив прижимную силу и максимальную скорость.

В Альпине пока не объявили дату презентации своего болида, как это сделали Альфа Таури, Феррари и Астон Мартин