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Автоспорт

Астон Мартин первым объявил о дате презентации болида 2023 года

Британский коллектив решил порадовать болельщиков в межсезонье, которое получается не таким уж и скучным, первым раскрыв карты относительно новой машины.
Сегодня, 17:40
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Почти месяц назад завершился сезон Формулы 1 2022 года, а это значит, что не так долго осталось ждать следующий чемпионат.

Между двумя сезонами традиционно пройдут тесты, а перед ними команды представят свои новые болиды.

Первой командой, которая решила раскрыть дату презентации машины 2023 года, стал Астон Мартин. У себя в Twitter он выпустил тизер, в котором объявлена дата презентации болида под именем AMR23 - он увидит свет 13 февраля.

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Напомним, что в прошлом сезоне Астон Мартин занял седьмое место в кубке Конструкторов, набрав 55 очков, уступив Альфа Ромео, который набрал столько же, за счет более низшей финишной позиции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

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