Гран-при Саудовской Аравии будет открывать сезон-2024 из-за Рамадана

Многие годы Гран-при Австралии был первой гонкой сезона Формулы 1, но из-за пандемии коронавируса последние два года старт чемпионата происходил в Бахрейне.

Начиная с 2023 года все вернется к прежнему порядку, а потому первой фанаты увидят гонку на Альберт-Парке.

Так должно было бы случиться и в 2024 году, но в планы вмешались обстоятельства. По информации Motorsport, организаторы Гран-при Саудовской Аравии попросили Формулу 1 передвинуть их этап на старт сезона из-за Рамадана.

В 2024 году Рамадан начнется 10 марта и продлится до 8 апреля, а это намекает на то, что сезон-2024 начнется в первых числах марта.

Читай также: Шумахер стал резервным пилотом Мерседес

Недавно Австралия продлила контракт на проведение Гран-при до 2037 года и именно этот этап должен будет открывать каждый чемпионат.

Напомним, что Гран-при Саудовской Аравии дебютировал в Ф1 в прошлом году под конец чемпионата, но в этом году этап в Джедде был вторым.