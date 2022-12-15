Шумахер стал резервным пилотом Мерседес

Мик Шумахер все же примет участие в следующем сезоне Формулы-1, но только в качестве резервного пилота Мерседес, об этом сообщает официальный портал команды.

Сначала появилось сообщение о том, что Феррари прекратила контракт с 23-летним пилотом. Мик был пилотом Академии Феррари в течение четырех лет, дебютировал в Формуле-2 в 2019 году, а в следующем сезоне уже взял титул.

Последние два года Мик выступал за Хаас в Формуле-1, но в конце этого сезона команда решила не продлевать контракт. На его место был приглашен опытный Нико Хюлькенберг.

В Мерседесе уже заверили, что Шумахер будет выполнять важную роль в команде. Пилот поможет в разработке W14 и будет много работать на симуляторе в Брекли. Также Мик будет посещать все Гран-при и выполнять свои маркетинговые обязанности.

"Я очень рад быть частью команды Mercedes в качестве резервного пилота на 2023 год, и я готов сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в их работу в этой очень конкурентной и профессиональной среде. Я воспринимаю это как новый старт, и я просто взволнован и благодарен Тото и всем, кто доверился мне. Формула 1 - такой увлекательный мир, и вы никогда не перестаете учиться, поэтому я с нетерпением жду возможности получить больше знаний и приложить все свои усилия во благо команды Mercedes", - заявил Шумахер.