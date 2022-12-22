Феррари определились с датой презентации нового болида

В Ферраре наконец-то решили, когда и где пройдет презентация нового болида. Скудерия покажет миру новый автомобиль уже 14 февраля на трассе в Имоле, где будет совершена его первая обкатка.

Надо понимать, что проект 675, как пока называют болид, – это произведение Бинотто. Сменивший его на посту руководителя Фредерик Вассер вряд ли успел бы повлиять на ход работ, в будущем сезоне у францза будет другая цель.

Напомним, что первой командой, которая проведет презентацию своего болида, стал Астон Мартин. AMR23 будет продемонстрирован на трассе в Сильверстоуне 13 февраля.

Между руководителями команд всегда есть договоренности о последовательных презентациях болидов, чтобы у каждого был свой день. Делается это, конечно, исключительно по коммерческим причинам.