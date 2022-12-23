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Автоспорт

Альфа Таури анонсировали презентацию нового болида

Хоть где-то решили опередить конкурентов.
Сегодня, 19:58
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Уже третья команда Формулы-1 наконец-то анонсировала дату презентации нового болида. Альфа Таури покажет новый болид уже 11 февраля, сообщает официальный Твиттер команды.

Новый болид AT04 будет представлен публике 11 февраля в Нью-Йорке, а пока имеем крутой постер от пресс-службы команды.

Интересно, что Альфа Таури стала третьей командой, выбравшей дату презентации болида после Астон Мартин и Феррари, но дату выбрала перед конкурентами.

Напомним, что презентация таинственного проекта 675 от Феррари состоится 14 февраля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Таури

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