Альфа Таури анонсировали презентацию нового болида

Уже третья команда Формулы-1 наконец-то анонсировала дату презентации нового болида. Альфа Таури покажет новый болид уже 11 февраля, сообщает официальный Твиттер команды.

Новый болид AT04 будет представлен публике 11 февраля в Нью-Йорке, а пока имеем крутой постер от пресс-службы команды.

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 23, 2022

Интересно, что Альфа Таури стала третьей командой, выбравшей дату презентации болида после Астон Мартин и Феррари, но дату выбрала перед конкурентами.

Напомним, что презентация таинственного проекта 675 от Феррари состоится 14 февраля.