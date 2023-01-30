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В Феррари исполнят 1000 пит-стопов до Гран-при Бахрейна

Механики команды уже превзошли всех.
Сегодня, 19:19
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

В Феррари проводят активные тренировки команды, выделив для этого специальное пространство, соощает издание Motorsport.

В Скудерии сейчас две группы механиков тренируются по три раза в неделю, делая по 20 замен шин за один сеанс. Таким образом, к Гран-при Бахрейна команда сделает более 1000 пит-стопов.

Пускай пит-стопы вряд ли могут быть решающими во время гонки, они вполне могут послужить причиной поражения. Именно этот фактор хотят полностью исклоючить в Феррари.

"Во время испытаний мы зафиксировали рекорд времени, мы дошли до 1,65, но в лаборатории автомобиль всегда прибывает идеально выровненный со станцией, и, прежде всего, он останавливается точно в предусмотренной точке, тогда как во время Гран-при вступает в действие много других переменных, делающих упражнение очень сложным.

Мы делим пит-стопы на 4 категории. Те, которые меньше 3 секунд, считаются очень хорошими, до 3,5 секунд – это хорошо, но не идеально, меньше 4 секунд – это недостаточно, и более 4,5 секунд мы считаем их неудачными", - рассказывает инженер команды Диего Иоверно.

В сезоне-2022 именно Феррари показала лучший результат на пит-стопах, у них были 73 % остановок меньше 3 секунд. Второй командой по этому показателю стала Ред Булл - 71 %. В Скудерии намерены увеличить процент до 80.

Напомним, что на нашем сайте вы можете ознакомиться с полным календарем гонок в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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