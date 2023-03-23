Формула-1 назвала лучших пилотов Гран-при Саудовской Аравии
Перес первый, Хэмилтон замыкает десятку.
Официальный сайт Формулы-1 подбил итоги Гран-при Саудовской Аравии, назвав десять лучших пилотов уикенда.
Ожидаемо, первое место знаял победитель Гран-при Серхио Перес, а за ним расположился его напарник Макс Ферстаппен. Алонсо традиционно замкнул тройку.
Интересно, что из пилотов Феррари в десятку попал только Шарль Леклер, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон делить десятую строчку с Юки Цунодой.
Лучшие пилоты Гран-при Саудовской Аравии по версии экспертов сайта Формулы-1
- Серхио Перес (Ред Булл) – 9,2 балла
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 9
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 8,8
- Джордж Расселл (Мерседес) – 8,2
- Эстебан Окон (Альпин) – 8
- Кевин Магнуссен (Хаас) – 8
- Ланс Стролл (Астон Мартин) – 7,6
- Шарль Леклер (Феррари) – 7,4
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 7,2
- Юки Цунода (Альфа Таури) – 7,2
После двух гонок текущего сезона первое место по средней оценке делят между собой Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо.
Напомним, что ранее эксперты замеряли эффективность DRS у команд Формулы-1.