Формула-1 назвала лучших пилотов Гран-при Саудовской Аравии

Официальный сайт Формулы-1 подбил итоги Гран-при Саудовской Аравии, назвав десять лучших пилотов уикенда.

Ожидаемо, первое место знаял победитель Гран-при Серхио Перес, а за ним расположился его напарник Макс Ферстаппен. Алонсо традиционно замкнул тройку.

Интересно, что из пилотов Феррари в десятку попал только Шарль Леклер, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон делить десятую строчку с Юки Цунодой.

Лучшие пилоты Гран-при Саудовской Аравии по версии экспертов сайта Формулы-1

Серхио Перес (Ред Булл) – 9,2 балла Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 9 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 8,8 Джордж Расселл (Мерседес) – 8,2 Эстебан Окон (Альпин) – 8 Кевин Магнуссен (Хаас) – 8 Ланс Стролл (Астон Мартин) – 7,6 Шарль Леклер (Феррари) – 7,4 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 7,2 Юки Цунода (Альфа Таури) – 7,2

После двух гонок текущего сезона первое место по средней оценке делят между собой Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо.

Источник: formula1.com

Напомним, что ранее эксперты замеряли эффективность DRS у команд Формулы-1.