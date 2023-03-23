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Формула-1 назвала лучших пилотов Гран-при Саудовской Аравии

Перес первый, Хэмилтон замыкает десятку.
Сегодня, 16:57
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Официальный сайт Формулы-1 подбил итоги Гран-при Саудовской Аравии, назвав десять лучших пилотов уикенда.

Ожидаемо, первое место знаял победитель Гран-при Серхио Перес, а за ним расположился его напарник Макс Ферстаппен. Алонсо традиционно замкнул тройку.

Интересно, что из пилотов Феррари в десятку попал только Шарль Леклер, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон делить десятую строчку с Юки Цунодой.

Лучшие пилоты Гран-при Саудовской Аравии по версии экспертов сайта Формулы-1

  1. Серхио Перес (Ред Булл) – 9,2 балла
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 9
  3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 8,8
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 8,2
  5. Эстебан Окон (Альпин) – 8
  6. Кевин Магнуссен (Хаас) – 8
  7. Ланс Стролл (Астон Мартин) – 7,6
  8. Шарль Леклер (Феррари) – 7,4
  9. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 7,2
  10. Юки Цунода (Альфа Таури) – 7,2

После двух гонок текущего сезона первое место по средней оценке делят между собой Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо.

Источник: formula1.com

Напомним, что ранее эксперты замеряли эффективность DRS у команд Формулы-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон Серхио Перес Шарль Леклер

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