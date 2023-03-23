Ред Булл и Хаас имеют самую эффективную DRS

F1 Data Analysis оценил эффективность активного заднего антикрыла на основе данных, полученных на Гран-при Саудовской Аравии.

Оказалось, что Льюис Хэмилтон не зря отмечал, насколько просто его обошел Макс Ферстаппен. Согласно данным, у Ред Булл наиболее эффективная система DRS.

Интересно, что показателей Ред Булл смогла достичь лишь одна команда - Хаас, а в тройке худших оказалис Мерседес, Астон Мартин и Алфа Таури.

Снижение лобового сопротивления оценивалось путем сравнения ускорения при заданной скорости с DRS и без нее. Проект учитывал влияние слипстрима, эффект от которого при анализе каждого круга усреднялся.

Отмечается, что на показатели DRS напрямую влияет аэродинамика болида. Так, Мерседес с низкой прижимной силой получает меньше скорости от DRS, а высоко загруженный аэродинамикой Ред Булл наоборот.

Снижение лобового сопротивления при использовании DRS

Астон Мартин: 20,7%

Альфа Таури: 21,5%

Мерседес: 23,8%

Альфа Ромео: 27,7%

Макларен: 27,9%

Альпин: 28%

Феррари: 28,3%

Уильямс: 30,4%

Хаас: 31,5%

Ред Булл: 31,5%

Также интересно, что на скоростной ловушке в Джидде максимальной скорости достиг Макс Ферстаппен - 342,7 км/ч. Всего на 6 км/ч отстал от него пилот Уильямс Логан Сарджент, а третьим стал Льюис Хэмилтон.

Напомним, что победителем Гран-при Саудовской Аравии стал пилот Ред Булл Серхио Перес.