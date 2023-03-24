iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Формула 1 хочет пересмотреть финансовый лимит команд

В "королевских гонках" возникла ситуация, когда слабые команды не могут приблизиться к лидерам.
Сегодня, 20:01
Формула 1 / Getty Images
Формула 1 / Getty Images

Формула 1 ввела потолок расходов команд перед началом сезона 2021 года. По мнению руководства серии, это должно помочь уровнять силы команд.

Топовые команды не могут получить преимущество, используя свои большие финансовые возможности, но в то же самое время отстающие команды не могут догнать лидеров из-за ограничения финансовых вливаний.

Получается ситуация, при которой все остаются на своих местах, лишь незначительно влияя на свою силу. При этом если команда захочет построить новую аэродинамическую трубу, она будет вынуждена пожертвовать другими статьями расходов, что сильно скажется на их конкурентоспособности.

Читай также: Хорнер прокомментировал возможность перехода Хэмилтона в Ред Булл

В связи с этим новый руководитель Уильямса Джеймс Воулз на последнем заседании Комиссии Ф1 вынес на обсуждение вопрос о пересмотре лимита расходов. Многие команды поддержали эту идею, этого же мнения придерживается и ФИА, сообщает Motorsport.

Теперь Ф1 планирует провести анализ изменений, которые могут положительно повлиять на сложившуюся ситуацию.

Для того, чтобы изменения вступили в силу со следующего сезона, за предложенные изменения должны проголосовать шесть команд из десяти. Если же "за" проголосуют сразу восемь команд, изменения вступят в силу немедленно.


Статьи по теме

"Поезд ушел": Зинченко рассказал о беседе с Мудриком после его трансфера в Челси "Поезд ушел": Зинченко рассказал о беседе с Мудриком после его трансфера в Челси
Клуб Миколенко подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей Клуб Миколенко подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей
Чехия - Польша: чехи ведут со счетом 2:0 Чехия - Польша: чехи ведут со счетом 2:0
Франция - Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Франция - Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча
Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:00
"Поезд ушел": Зинченко рассказал о беседе с Мудриком после его трансфера в Челси
Европа21:54
Клуб Миколенко подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей
Евро-202421:50
Чехия - Польша: чехи ведут со счетом 2:0
Евро-202421:40
Франция - Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Евро-202421:18
Квалификация к Евро-2024: матч Франция – Нидерланды, Черногория обыграла Болгарию
Украина21:14
Сборная поздравила одного из лидеров с рождением сына
Бокс21:10
"Крупнейший бой": Промоутер Джошуа высказался о готовности устроить поединок с Фьюри
НБА20:51
Клипперс могут остаться без тренера по окончанию этого сезона
Евро-202420:46
Ярмоленко и Сидорчук вернулись в общую группу сборной Украины
Киберспорт20:39
Heroic - Natus Vincere: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK