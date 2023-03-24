Формула 1 хочет пересмотреть финансовый лимит команд

В "королевских гонках" возникла ситуация, когда слабые команды не могут приблизиться к лидерам.

Формула 1 ввела потолок расходов команд перед началом сезона 2021 года. По мнению руководства серии, это должно помочь уровнять силы команд.

Топовые команды не могут получить преимущество, используя свои большие финансовые возможности, но в то же самое время отстающие команды не могут догнать лидеров из-за ограничения финансовых вливаний.

Получается ситуация, при которой все остаются на своих местах, лишь незначительно влияя на свою силу. При этом если команда захочет построить новую аэродинамическую трубу, она будет вынуждена пожертвовать другими статьями расходов, что сильно скажется на их конкурентоспособности.

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В связи с этим новый руководитель Уильямса Джеймс Воулз на последнем заседании Комиссии Ф1 вынес на обсуждение вопрос о пересмотре лимита расходов. Многие команды поддержали эту идею, этого же мнения придерживается и ФИА, сообщает Motorsport.

Теперь Ф1 планирует провести анализ изменений, которые могут положительно повлиять на сложившуюся ситуацию.

Для того, чтобы изменения вступили в силу со следующего сезона, за предложенные изменения должны проголосовать шесть команд из десяти. Если же "за" проголосуют сразу восемь команд, изменения вступят в силу немедленно.