Хорнер прокомментировал возможность перехода Хэмилтона в Ред Булл

Во время недавнего этапа в Саудовской Аравии руководитель Мерседеса Тото Вольфф заявил, что он не встанет на пути Льюиса Хэмилтона, если тот захочет покинуть команду "через год или два", если она не сможет предоставить ему болид, способный бороться за титул.

В связи с этим зарубежные СМИ начали писать о возможных вариантах продолжения карьеры британца. Одним из таких назывался переход в Ред Булл, однако руководитель "быков" Кристиан Хорнер поспешил закрыть данный вопрос, пока он не вызвал неприятности внутри команды.

"То, чего добился Льюис в Формуле 1, не имеет себе равных. Но мы очень довольны теми гонщиками, которые у нас есть", - цитирует Хорнера Sky Sports.

"Они (Ферстаппен и Перес) настроены быть напарниками не только в этом сезоне, но и в следующем. Так что я не вижу, где мы сможем разместить Льюиса".

Несмотря на их относительно неудачное начало сезона, в результате чего они стали третьими в Кубке конструкторов, Хорнер предсказал возрождение Мерседеса и Хэмилтона.

"Я уверен, что они решат свои проблемы, поэтому мы не списываем его со счетов. Мы слышим о больших обновлениях Мерседеса. Уверен, что Феррари тоже недовольна своим нынешним положением".

