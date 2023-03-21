Хэмилтон - о Ред Булл: Это самый быстрый болид, который я когда-либо видел
Льюис Хэмилтон остался под впечатлением от того, каким быстрым оказался болид Ред Булл в первых двух гонках нового сезона Формулы 1.
Семикратный чемпион мира удивился, как легко Макс Ферстаппен объехал его во время гонки в Саудовской Аравии, используя ДРС.
"Я определенно никогда не видел такой быстрой машины", — цитирует сэра Льюиса Sky Sports. "Когда мы были быстрыми, мы не были ТАКИМИ быстрыми. Это самая быстрая машина, которую я когда-либо видел, особенно по сравнению с остальными".
"Не знаю, как, но он (Ферстаппен) пронесся мимо меня на серьезной скорости, и я даже не удосужился заблокировать его, потому что была огромная разница в скорости".
"Все хотят увидеть наше сражение, но получилось так, как получилось. Это не моя проблема, это не моя вина. Нам еще очень-очень далеко до Ред Булл. Определенно странно видеть, что Феррари отстает от нас, и для нас это плюс".
Ранее Льюис Хэмилтон, выигравший шесть из семи своих чемпионств в годы доминирования Мерседес, заявил, что ему некомфортно в нынешнем болиде "серебряных стрел".