Легенда UFC призвал Чендлера вести себя скромнее накануне боя с Макгрегором

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг неодобрительно высказался о поведении Майкла Чендлера перед боем с Конором Макгрегором.

"Он только что сказал: "Мне не нужно вступать в бой с парнем, у которого ружье больше, чем у меня", а затем заявил: "Думаю, я бью сильнее". Нельзя упиваться собственным эго. Майкл Чендлер – артист, будь то на ринге, в интервью после боев, в самих поединках. Он прирожденный артист.

Этот человек должен быть в WWE, UFC, в любом промоушене, который выберет. Этот человек взрывоопасен каждый раз, когда дерется. Он феноменален. Гэтжи или Порье – два лучших боя, которые когда-либо проводил UFC".

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"Так что я не могу дождаться этого боя, но Чендлер должен уважать то, что собирается сделать Макгрегор, и ту угрозу, которая от него исходит", – сказал Биспинг на своем ютуб канале.

Напомним, бой Макгрегор - Чендлер в полусреднем весе пройдет 30 июня на турнире UFC 303.

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