Айнтрахт объявил о покупке нападающего ПСЖ

Айнтрахт продолжит сотрудничество с нападающим Юго Экитиком.

Французский форвард, арендованный у ПСЖ, перешел на постоянной основе. Контракт с игроком рассчитан до 2029 года.

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Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, сумма сделки составит около 16 млн евро.

Источник: Twitter

Также стоит отметить, что сумма арендной платы составила 3,5 млн евро, что делает общую стоимость сделки 19,5 млн евро.

В текущем сезоне на счету 21-летнего француза один гол и один ассист в десяти матчах Бундеслиги.

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