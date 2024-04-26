Айнтрахт объявил о покупке нападающего ПСЖ
Экитик продолжит карьеру в Германии.
Айнтрахт продолжит сотрудничество с нападающим Юго Экитиком.
Французский форвард, арендованный у ПСЖ, перешел на постоянной основе. Контракт с игроком рассчитан до 2029 года.
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Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, сумма сделки составит около 16 млн евро.
Также стоит отметить, что сумма арендной платы составила 3,5 млн евро, что делает общую стоимость сделки 19,5 млн евро.
В текущем сезоне на счету 21-летнего француза один гол и один ассист в десяти матчах Бундеслиги.
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