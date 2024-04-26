iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Айнтрахт объявил о покупке нападающего ПСЖ

Экитик продолжит карьеру в Германии.
Сегодня, 18:48
Юго Экитик / Getty Images
Юго Экитик / Getty Images

Айнтрахт продолжит сотрудничество с нападающим Юго Экитиком.

Французский форвард, арендованный у ПСЖ, перешел на постоянной основе. Контракт с игроком рассчитан до 2029 года.

Читай также: ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу из Барселоны

Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, сумма сделки составит около 16 млн евро.

Источник: Twitter

Также стоит отметить, что сумма арендной платы составила 3,5 млн евро, что делает общую стоимость сделки 19,5 млн евро.

В текущем сезоне на счету 21-летнего француза один гол и один ассист в десяти матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: айнтрахт ПСЖ Юго Экитике

Статьи по теме

Центрбек ПСЖ: На данный момент у нас выступают два лучших игрока в мире Центрбек ПСЖ: На данный момент у нас выступают два лучших игрока в мире
"Лебединая песня" легенд: анонс полуфинала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - ПСЖ "Лебединая песня" легенд: анонс полуфинала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - ПСЖ
ПСЖ на выезде одержал победу над аутсайдером Лиги 1 ПСЖ на выезде одержал победу над аутсайдером Лиги 1
"Вы испортили рекорд": Тренер ПСЖ пошутил после вопроса журналиста о Мбаппе "Вы испортили рекорд": Тренер ПСЖ пошутил после вопроса журналиста о Мбаппе
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Лунин остался в запасе Реала на матч с Реал Сосьедадом
Европа20:19
"Amor Verdadero": Икарди и Ванда опубликовали совместный клип
Европа и мир20:00
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: расписание и результаты матчей сборной Украины
Европа19:50
Барселона подпишет новый контракт с перспективным защитником
ММА19:20
Легенда UFC призвал Чендлера вести себя скромнее накануне боя с Макгрегором
19:02
Чемпионат мира по снукеру-2024: стартовали матчи 1/8 финала
Киберспорт19:00
ESL Pro League Season 19: M80 отправили G2 в нижнюю сетку
Европа18:48
Айнтрахт объявил о покупке нападающего ПСЖ
Европа18:22
Цыганков попал в заявку Жироны на ближайший матч Ла Лиги
Европа18:18
Тен Хаг запретил топовым британским изданиям задавать вопросы на пресс-конференции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK