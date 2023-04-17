Зак Браун публично поддержал расширение Формулы-1

Исполнительный директор Макларен Зак Браун заявил, что хотел бы увидеть расширение Формулы-1.

Бывший гонщик считает, что большее количество участников на стартовой решетке дало бы положительный импульс чемпионату, однако если команды будут введены на правильных условиях.

Также Браун подтвердил, что поддерживает заявку от Андретти-Кадиллак, хоть и понимает, что остается в меньшинстве.

"Как сейчас стало известно, как мне кажется, нам стоит ждать заявок от трех-четырех новых команд. Лично мне бы хотелось, чтобы количество участников на стартовой решетке увеличилось, но только при правильных условиях.

Я уже говорил о том, что поддерживаю заявку Майкла Андретти и Кадиллака – думаю, приход их команды в Формулу-1 пойдет нашему спорту на пользу. Хотя, возможно, что придерживаясь такого мнения я нахожусь в меньшинстве", - приводит слова Брауна Washington Post.

Также директор Макларен посетовал, что в вопросе добавления новых команд уже существующие команды не имеют никакого права голоса.

Ранее пилот Макларен Ландо Норрис позитивно оценил изменения гоночного уик-энда.