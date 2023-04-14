Норрис оценил формат нового гоночного уик-энда

Пилот Макларен Ландо Норрис позитивно оценил будущий спринт в Баку, а также рассказал, почему многие гонщики выступили против смены формата.

Британец считает, что гонка в воскресенье - это ключевой момент всего уик-энда, и потому гонщики немного боятся спринтов, чтобы не испортить потом себе гонку.

Но теперь, когда спринт перестал влиять на стартовую решетку воскресной гонки, может получится интересно. Это точно будет отличным зрелищем и захватывающим противостоянием.

"Честно говоря, как мне кажется, гонщики всегда говорили о том, что спринт не должен быть связан с основной гонкой.

Проблемой спринтерских гонок в прошлом году – да и в этом тоже, изначально, – было то, что вы немного боитесь действовать, потому что любая мелочь может легко испортить вам все в главной гонке в воскресенье.

Не думаю, что спринт должен на что-то влиять. Это скорее просто развлечение для зрителей и болельщиков, которые могут увидеть дополнительную гонку.

И я с нетерпением этого жду. Мне нравится Баку, там отличная трасса. И спринт там должен получиться жестким и захватывающим. Там никогда не знаешь, что может случиться, и это весело", – приводит слова пилота racingnews365.

Ранее Норрис также предлагал пересмотреть процедуру показа красных флагов.