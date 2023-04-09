Норрис предложил пересмотреть процедуру показа красных флагов

Пилот МакЛарена Ландо Норрис раскритиковал то, как часто судьи показывали красные флаги и устраивали рестарты во время Гран-при Австралии.

По мнению британца, они таким образом лишь повышают зрелищность самой гонки, забыв о безопасности гонщиков.

"Я не люблю рестарты. Кто-то сделает что-то глупое, заблокирует колеса в первом повороте и все, ваша гонка окончена, потому что они хотят лишь сделать более зрелищное шоу", - цитирует Ландо Motorsport.

"В конце концов, я знаю, что это шоу, но мы здесь не для того, чтобы просто устроить хорошее шоу. Мы хотим соревноваться друг с другом и быть честными, и я не думаю, что это справедливо для всех. Я думаю, эта сторона требует небольшого переосмысления".

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Напомним, что по итогам гонки в Мельбурне Ландо Норрис заработал свои первые очки в нынешнем сезоне.