Масса выступил в защиту Леклера

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса высказался в защиту Шарля Леклера, выступащего за Феррари.

Испанец не согласен с критикой монегаска, который имеет всего шесть очков после трех Гран-при. Это худший старт Леклера за Феррари.

Масса убежден, что проблемы Леклера в первую очередь связаны с болидом. Ведь Шарль показывал неплохие результаты, пока не сломался болид и монегаск не получил штраф.

"Проблема Феррари не в Леклере, пресса неправа, когда его критикует. Ошибки в борьбе на первом круге случаются, особенно когда ты стартуешь позади и на неконкурентоспособной машине.

В Бахрейне он ехал третьим и его подвел болид. А из-за этого Леклер получил штраф, который затем повлиял и на его выступление в Саудовской Аравии", — приводит слова Массы La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что на европейском этапе Формулы-1 Феррари ждет большое обновление.