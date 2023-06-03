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Леклер рассказал, что пошло не так во время квалификации

Монегаск считает, что болид был неисправен.
Сегодня, 20:00
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Шарль Леклер признался, что во время квалификации Гран-при Испании испытывал существуенные проблемы с болидом.

Напомним, что монегаск вылетел после первого сегмента квалификации, показав лишь 19-е время. В то время как его напарник Карлос Сайнс занял вторую строчку.

Шарль уверен, что все дло в неисправности болида, и он удет очень удивлен, если механики не обнаружат проблему. По словам пилота Скудерии, болид был совершенно неуправляем.

"Нам нужно изучить все данные, но прежде всего проверить саму машину. Потому что происходило что-то очень странное. Я чуть не потерял контроль над машиной под красными флагами, когда ехал на скорости 70 км/ч, ее просто снесло без предупреждения.

В левых поворотах все было очень плохо – основная проблема была сзади справа. Сначала я подумал, что все дело в шинах, поэтому поехал в боксы за новым комплектом. Но на новых шинах ничего не изменилось: в правых поворотах все было нормально, в левых машина вообще не работала. Нам нужно все проверить.

Я буду очень удивлен, если мы не найдем в машине какой-то неисправности. Непохоже, чтобы это было связано с неправильными настройками. Потому что настройки дают небольшие изменения, а здесь разница в поведении машины в левых и правых поворотах была огромной", - приводит слова Леклера Racefans.

Напомним, что Гран-при Испании Феррари привезла существенные обновления болида.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Испании Шарль Леклер

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