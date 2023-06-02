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Автоспорт

Феррари привезла солидные обновления болида в Барселону

Новинки обкатает только Карлос Сайнс.
Сегодня, 14:06
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

В пятницу, 2 мая, пройдут тестовые заезды Гран-при Испании, но уже до их начала Феррари стала главной сенсацией уик-энда.

Команда из Маранелло привезла серьезно обновленный болид, в котором было существенно изменено днище и заднее крыло.

Однако больше всего публику и пелотон заинтересовали новые боковые понтоны красного болида, которые, кто бы мог подумать, повторяют форму понтонов Ред Булл.

Однако обновления касатся лишь одного из двух болидов Скудерии. Во время первой практики на обновленной машине поедет Карлос Сайнс в то время, как Шарль Леклер поедет на старой версии.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Испании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Испании

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