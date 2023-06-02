Феррари привезла солидные обновления болида в Барселону

В пятницу, 2 мая, пройдут тестовые заезды Гран-при Испании, но уже до их начала Феррари стала главной сенсацией уик-энда.

Команда из Маранелло привезла серьезно обновленный болид, в котором было существенно изменено днище и заднее крыло.

Here’s a view from above of the upgrade Ferrari with its new sidepods #F1 pic.twitter.com/ucH2qquUaZ — Scott Mitchell-Malm (@SMitchellF1) June 2, 2023

Однако больше всего публику и пелотон заинтересовали новые боковые понтоны красного болида, которые, кто бы мог подумать, повторяют форму понтонов Ред Булл.

So long to the bathtub - here’s the upgraded Ferrari sidepod #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/DWfbCNJKC0 — Luke Smith (@LukeSmithF1) June 2, 2023

Однако обновления касатся лишь одного из двух болидов Скудерии. Во время первой практики на обновленной машине поедет Карлос Сайнс в то время, как Шарль Леклер поедет на старой версии.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Испании вы можете ознакомиться на нашем сайте.