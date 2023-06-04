iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Леклер стартует с пит-лейн на Гран-при Испании

Феррари пришлось заменить заднюю подвеску и коробку передач.
Сегодня, 12:40
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер начнет сегодняшнюю гонку в Барселоне с пит-лейн.

Напомним, что монегаск абсолютно провалил квалификацию, вылетев после первого сегмента и заняв лишь 19-ю строчку. После окончания сессии Шарль заявил, что у него были проблемы с болидом.

Механики Феррари проанализировали машину и решили заменить заднюю подвеску и коробку передач, нарушив таким образом правило закрытого парка.

Шарль Леклер с 2019 года не вылетал после первого сегмента квалификации, а теперь и вовсе вынужден начинать гонку с пит-лейн.

Что интересно, его напарник Карлос Сайнс начнет Гран-при Испании со второго места. Испанец показал хорошее время на обновленном болиде с новыми сайдподами.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Испании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

Статьи по теме

Леклер рассказал, что пошло не так во время квалификации Леклер рассказал, что пошло не так во время квалификации
Феррари привезла солидные обновления болида в Барселону Феррари привезла солидные обновления болида в Барселону
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом уже на будущей неделе Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом уже на будущей неделе
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Другие страны14:24
Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом уже на будущей неделе
Европа14:07
Лидс определился с главным кандидатом на пост главного тренера
Бокс13:55
Менеджер Усика сделал прогноз на бой с Дюбуа
Украина13:30
Трабзонспор готовится предложить украинскому форварду 5-миллионный контракт
Европа13:12
Реал официально объявил, что Бензема покинет клуб
Европа12:56
Асенсио согласовал личный контракт с ПСЖ
Украина12:45
Днепр-1 - Кривбасс: видео онлайн-трансляция матча
Формула 112:40
Леклер стартует с пит-лейн на Гран-при Испании
Киберспорт12:25
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа12:17
Гвардиола выразил надежду, что Гюндоган останется в Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK