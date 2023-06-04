Леклер стартует с пит-лейн на Гран-при Испании

Пилот Феррари Шарль Леклер начнет сегодняшнюю гонку в Барселоне с пит-лейн.

Напомним, что монегаск абсолютно провалил квалификацию, вылетев после первого сегмента и заняв лишь 19-ю строчку. После окончания сессии Шарль заявил, что у него были проблемы с болидом.

Механики Феррари проанализировали машину и решили заменить заднюю подвеску и коробку передач, нарушив таким образом правило закрытого парка.

Шарль Леклер с 2019 года не вылетал после первого сегмента квалификации, а теперь и вовсе вынужден начинать гонку с пит-лейн.

Что интересно, его напарник Карлос Сайнс начнет Гран-при Испании со второго места. Испанец показал хорошее время на обновленном болиде с новыми сайдподами.

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