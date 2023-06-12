Чемпион Формулы 1 поставил Ферстаппена в один ряд с Шумахером, Хэмилтоном и Сенной

Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг поставил Макса Ферстаппена в один ряд с лучшими пилотами в истории "королевы автоспорта".

Он считает, что сейчас фанаты Ф1 наблюдают за таким же величием в лице нидерландца, как это было ранее в случаях с Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном.

"Мы наблюдаем настоящее историческое величие - в одном ряду с Шумахером, Хэмилтоном и Сенной. Он действительно выступает невероятно, экстраординарно", — цитирует Росберга Sky Sports.

"Эти его разговоры о возможном завершении карьеры начались в тот год, когда он сражался с Хэмилтоном. Он сказал: "Я не протяну слишком долго, если каждый год будет таким". Эти сражения настолько ожесточенные и напряженные, что они также лишают вас удовольствия".

Источник: Getty Images

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"Спорт всегда будет иметь напряженную атмосферу, особенно когда ты борешься за чемпионство каждый год, а ты парень, которому есть что терять. Все ожидают, что вы будете побеждать снова и снова, это довольно сложно".

"Я не могу поставить себя на его место. С точки зрения денег у него уже есть все: у него их так много, что ему не придется снова работать или волноваться. Что же касается рекордов, то к концу этого года он уже будет одним из лучших за всю историю".

Напомним, что на этой неделе состоится девятый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Канады. Гонка в Монреале пройдет в воскресенье, 18 июня.