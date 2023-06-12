iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Чемпион Формулы 1 поставил Ферстаппена в один ряд с Шумахером, Хэмилтоном и Сенной

Смелое заявление от Нико Росберга.
Вчера, 23:28
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг поставил Макса Ферстаппена в один ряд с лучшими пилотами в истории "королевы автоспорта".

Он считает, что сейчас фанаты Ф1 наблюдают за таким же величием в лице нидерландца, как это было ранее в случаях с Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном.

"Мы наблюдаем настоящее историческое величие - в одном ряду с Шумахером, Хэмилтоном и Сенной. Он действительно выступает невероятно, экстраординарно", — цитирует Росберга Sky Sports.

"Эти его разговоры о возможном завершении карьеры начались в тот год, когда он сражался с Хэмилтоном. Он сказал: "Я не протяну слишком долго, если каждый год будет таким". Эти сражения настолько ожесточенные и напряженные, что они также лишают вас удовольствия".

Источник: Getty Images

Читай также: Известный ведущий Top Gear и The Grand Tour привез обещанное пиво команде Формулы 1

"Спорт всегда будет иметь напряженную атмосферу, особенно когда ты борешься за чемпионство каждый год, а ты парень, которому есть что терять. Все ожидают, что вы будете побеждать снова и снова, это довольно сложно".

"Я не могу поставить себя на его место. С точки зрения денег у него уже есть все: у него их так много, что ему не придется снова работать или волноваться. Что же касается рекордов, то к концу этого года он уже будет одним из лучших за всю историю".

Напомним, что на этой неделе состоится девятый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Канады. Гонка в Монреале пройдет в воскресенье, 18 июня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Росберг Михаэль Шумахер Макс Ферстаппен Айртон Сенна

Статьи по теме

Ферстаппен завоевал третий Большой шлем в карьере Ферстаппен завоевал третий Большой шлем в карьере
Ферстаппен пролидировал всю гонку и завоевал победу на Гран-при Испании Ферстаппен пролидировал всю гонку и завоевал победу на Гран-при Испании
Гельмут Марко: Борьба за чемпионство между Ферстапппеном и Пересом уже окончена Гельмут Марко: Борьба за чемпионство между Ферстапппеном и Пересом уже окончена
Ферстаппен хочет покинуть Формулу-1 по истечении контракта Ферстаппен хочет покинуть Формулу-1 по истечении контракта
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

НБА01:03
Джерри Уэст рассказал о том, как Коби Брайант хотел перейти в Мемфис
Европа00:41
"Всегда придет на помощь": Жирона отметила выступление Цыганкова в матче Германия - Украина
Европа00:18
Море алкоголя и испорченная прическа: бенефис Грилиша во время парада в честь требла Манчестер Сити
Вчера, 23:45
Европа23:45
Мбаппе отказался от опции продления контракта с ПСЖ еще на год
Формула 123:28
Чемпион Формулы 1 поставил Ферстаппена в один ряд с Шумахером, Хэмилтоном и Сенной
НБА23:06
Хирро попытается помочь Майами победить Денвер в пятой игре Финала НБА
Евро-202422:58
Цыганков стал лучшим игроком матча Германия - Украина по версии SofaScore
НБА22:49
Звезда Торонто станет свободным агентом, отклонив опцию игрока
Европа22:29
Экс-хавбек Ливерпуля может остаться в АПЛ
Евро-202422:25
"Могли забивать даже больше": Ребров оценил ничейный результат матча с Германией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK