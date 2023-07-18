Хорнер: Цель Риккардо – место в Ред Булл на 2025-й

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер подтвердил, что Даниэль Риккардо целится на место в команде.

Напомним, что австралийский пилот занял место в Альфа Таури, которую покинул Ник де Врис из-за невпечатляющих результатов.

Риккардо постоянно говорил, что хочет место в Ред Булл, но Хорнер пока доверяет Серхио Пересу, и не намерен менять пилотов на следующий сезон. Однако не скрывает, что в будущем Даниэль может получить свой шанс.

"Естественно, до тестов Пирелли в Сильверстоуне] мы поговорили с Даниэлем, спросили: "Если все пройдет хорошо, захочешь ли ты выступать за Альфа Таур», потому что с Ником дела идут не так, как мы надеялись? Ты примешь этот вызов?" И он ответил утвердительно. Он был готов сделать шаг назад, чтобы совершить два шага вперед, если угодно.

Пока речь идет только об этом сезоне, нет никаких мыслей или ожиданий помимо этого. Мы отдали его в аренду Альфа Таури до конца года. Естественно, в следующем сезоне нашими пилотами снова будут Макс и Чеко. Но всегда приятно иметь талантливого гонщика в запасе.

Я считаю, Даниэль хочет уверенно претендовать на место в Ред Булл на 2025-й год и рассматривает Альфа Таури в этом свете. Это его конечная цель. Мне кажется, выступления за Альфа Таури является для него лучшим способом заявить о себе с прицелом на сезон-2025», – цитирует Хорнера RaceFans.

Ранее, напомним, сам Даниэль заявлял, что готов принять вызов в Альфа Таури.

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