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Автоспорт

"Многое изменилось бы": Алонсо рассказал о своем наибольшем сожалении в карьере

Испанский гонщик вспомнил два самых грустных момента, которые могли сильно повлиять на его карьеру.
Сегодня, 14:00
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Сейчас Фернандо Алонсо переживает вторую молодость в составе Астон Мартин. Но его карьера могла сложиться по-другому.

Во время подкаста High Performance Podcast 42-летний испанец рассказал, что он считает своим наибольшим сожалением в Формуле 1.

"Не выигрыш титула чемпиона мира в Феррари. В 2010 и 2012 годах мы были в нескольких кругах от этого", - цитирует Нандо formularacers.

"Вероятно, это могло бы изменить исход многих вещей".

Напомним, что в 2010 году Алонсо уступил четыре очка Себастьяну Феттелю, который тогда впервые стал чемпионом мира.

А через два года Нандо проиграл все тому же Феттелю борьбу за титул, отстав на три балла. При этом в тот год испанец выжимал все из болида, который не должен был бороться за чемпионство.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Фернандо Алонсо Астон Мартин

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"Многое изменилось бы": Алонсо рассказал о своем наибольшем сожалении в карьере
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