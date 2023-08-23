МакЛарен угрожает бороться за чемпионский титул в ближайшие годы

МакЛарен начал сезон-2023 в статусе главного разочарования - команда не претендовала даже на борьбу за очки.

Однако ближе к летнему перерыву коллектив из Уокинга исправил ситуацию, сумев два раза подряд приехать на подиум.

Генеральный директор МакЛарена Зак Браун также подписал соглашение о строительстве новой аэродинамической трубы и симулятора.

По его мнению, их завершение не оставит у команды никаких "больших пробелов", которые будут мешать ей бороться за чемпионские титулы в ближайшие годы.

"К 1 января у нас будет все необходимое, чтобы стать командой уровня чемпиона мира. Кроме того, нам просто нужно немного времени", - цитирует Брауна Motorsport.

"У нас другое руководство и структура. К нам приходят новые люди, которые должны внести дополнительный вклад в производительность".

"Я очень горжусь всем, что сделала команда. Таким образом, все, что мы привносим, ​​является аддитивным - просто больше лошадиных сил. В 2025 году мы должны увидеть еще один шаг вперед".

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