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План Б: у Ред Булл есть несколько вариантов не место Переса в 2024 году

Чеко может потерять свое место в австрийской команде, которая не будет церемониться с ним.
Сегодня, 10:29
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Недавно руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что напарником Макса Ферстаппена в 2024 году останется Серхио Перес, у которого есть контракт с командой.

Однако советник "быков" Гельмут Марко по-прежнему не впечатлен результатами 33-летнего мексиканца, который рискует потерять свое место.

"В Формуле 1 вы не можете быть уверены в чем-то на все 100%, такого просто не бывает. Всегда где-то возникают ситуации, связанные с производительностью, которые необходимо обсудить. Мы посмотрим и обсудим, как он покажет себя в Зандворте", - цитирует советника Marca.

"Ситуация такова, что Серхио Пересу необходимо демонстрировать хорошие выступления, а значит, ему необходимо улучшать свои результаты в квалификациях. В этом году уже все понятно, а что касается следующего года, то посмотрим".

"Конечно, цель состоит в том, чтобы дойти до следующего сезона с Чеко, но он должен добиться успеха. В качестве альтернативы у нас есть Лиам Лоусон и Даниэль Риккардо, потому что всегда нужно иметь план Б на случай, если что-то не сработает".

Напомним, что Даниэль Риккардо сломал запястье во время второй практики - на Гран-при Нидерландов его заменит Лиам Лоусон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Даниэль Риккардо

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