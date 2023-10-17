Чемпион мира и другие звезды спорта вложились в команду Формулы-1

Чемпион мира со сборной Испании Хуан Мата решил вложиться в Альпин, пишет Business Wire.

Инвестиционная компания Otro Capital отчиталась о новых вложений во французскую команду Формулы-1. Ранее, напомним, солидную долю акций купили Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни.

Теперь эту компанию инвесторов присоединились несколько звезд мирового спорта, включая и Хуана Мату, котрый сейчас защищает цвета японского Виссел-Кобе.

Кроме испанца в Альпин решили вложиться игрок Ливерпуля Трент Александер-Арнольд, боксер Энтони Джошуа, два игрока в американский футбол Патрик Махоумс и Трэвис Келси, а также гольфист Рори Макилрой.

Ранее, напомним, Деку поделился трансферными планами Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!