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Автоспорт

Хорнер: Ред Булл еще предстоит увидеть "полный эффект" штрафа за нарушение лимита трат

По мнению руководителя "быков", штраф даст о себе знать в следующем сезоне.
Сегодня, 16:43
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Уик-энд в Мексике отметит годовщину того, что Ред Булл был признан виновным в нарушении потолка трат в сезоне-2021.

Это повлекло за собой штраф и сокращение затрат на разработку в аэродинамической трубе и вычислительной гидродинамике.

Этот штраф дополнил и без того наименьшее время работы с аэродинамической трубой среди всех команд, так как Ред Булл стал чемпионом в 2022 году (таковы правила).

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Несмотря на это австрийский коллектив продолжил доминировать и в 2023 году, что вызвало вопросы у соперников. Однако руководитель "быков" Кристиан Хорнер считает, что его команда все еще не столкнулась с полным эффектом штрафа.

"Конечно, вы еще не увидели полного эффекта, потому что, очевидно, это поставило под угрозу объемы развития, которые мы смогли осуществить в этом году", — цитирует Хорнера Motorsport.

"К счастью, в начале года у нас появилась очень сильная машина, и мы смогли применить большую часть времени на разработку машины 2024 года. Так что это было важно".

"Учитывая ограничения по аэродинамической трубе, которые у нас были, мы решили использовать их на RB20, болиде следующего года, вместо продолжения разработки RB19".

Ранее стало известно, что Формула 1 не станет отменять проведение Гран-при Абу-Даби, несмотря на появившуюся информацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

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