Сайнс объявил об уходе из Феррари в конце 2024 года

Мир Формулы 1 перевернулся после того, как было объявлено о том, что Льюис Хэмилтон покинет Мерседес после сезона-2024 и присоединится к Феррари.

Это новость напрямую повлияла на будущее Карлоса Сайнса в итальянской команде: так как Шарль Леклер совсем недавно подписал новый контракт, места сыну выдающегося раллийного гонщика в Скудерии не осталось.

Об этом 29-летний испанец и сообщил в социальных сетях, отметив, что он продолжит выкладываться на все 100% до истечения контракта с Феррари.

"Следуя сегодняшним новостям, Скудерия Феррари и я прекратим сотрудничество в конце 2024 года", - заявил Карлос.

"Впереди у нас все еще длинный сезон и, как всегда, я отдам всего себя ради команды и тифози по всему миру. Новости о моем будущем будут объявлены в надлежащее время".

Ранее команда Майкла Андретти, которая получила отказ в присоединении к Формуле 1, выразила свое несогласие с объявленным решением серии.

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