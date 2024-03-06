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Автоспорт

Ферстаппен: Пока у Ред Булл все получается, мне нет смысла уходить

Нидерландец честно заявил, что до смены регламента в 2026 году он вряд ли задумается об уходе из команды.
Сегодня, 20:38
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Скандал в Ред Булл, который не идет на пользу команде, не сильно волнует ее трехкратного чемпиона мира в лице Макса Ферстаппена.

То, что происходит в его коллективе, не влияет на настрой нидерландца, который не собирается уходить, несмотря на сообщения о его возможном переходе в Мерседес.

Действующий контракт Ферстаппена с "быками" рассчитан до конца 2028 года, и гонщик не жалеет о своем решении подписать такое долгосрочное соглашение.

"Это всегда было главной целью. Вот почему мы подписались на такой долгий срок, чтобы оставаться здесь", - цитирует Макса Motorsport.

"И, конечно же, речь идет о характеристиках автомобиля. В 2026 году это будет своего рода вопросительным знаком с учетом новых правил".

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"Но я знал это, подписывая контракт. Я также знаю, что они сделали для моей карьеры, верно? Так что да, намерение, конечно, состоит в том, чтобы остаться в этой команде, потому что мне это очень нравится. Здесь я очень счастлив. Так что пока у нас все получается, у меня нет причин уходить".

Ранее пилот Мерседес Джордж Расселл заявил, что все команды Формулы 1 должны попытаться подписать Макса Ферстаппена, если представится подобная возможность.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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