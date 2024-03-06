Ферстаппен: Пока у Ред Булл все получается, мне нет смысла уходить
Скандал в Ред Булл, который не идет на пользу команде, не сильно волнует ее трехкратного чемпиона мира в лице Макса Ферстаппена.
То, что происходит в его коллективе, не влияет на настрой нидерландца, который не собирается уходить, несмотря на сообщения о его возможном переходе в Мерседес.
Действующий контракт Ферстаппена с "быками" рассчитан до конца 2028 года, и гонщик не жалеет о своем решении подписать такое долгосрочное соглашение.
"Это всегда было главной целью. Вот почему мы подписались на такой долгий срок, чтобы оставаться здесь", - цитирует Макса Motorsport.
"И, конечно же, речь идет о характеристиках автомобиля. В 2026 году это будет своего рода вопросительным знаком с учетом новых правил".
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"Но я знал это, подписывая контракт. Я также знаю, что они сделали для моей карьеры, верно? Так что да, намерение, конечно, состоит в том, чтобы остаться в этой команде, потому что мне это очень нравится. Здесь я очень счастлив. Так что пока у нас все получается, у меня нет причин уходить".
Ранее пилот Мерседес Джордж Расселл заявил, что все команды Формулы 1 должны попытаться подписать Макса Ферстаппена, если представится подобная возможность.
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