Ауди завершила сделку по выкупу Заубера

Ауди выкупила все акции Заубера, пишет Bild.

Похоже, это стало ответом компании на слухи о том, что проект в Формуле 1 планируют свернуть.

Ранее компания располагала 25% акций, и предполагалось, что полностью выкупит их к 2026 году.

Как только Заубер должен был стать заводской командой Ауди, а сама компания поставлять двигатели, тогда и должна была закончится покупка всех акций.

Однако, как пишет немецкое издание, сделка была официально закрыта на днях.

Ранее также сообщалось, что сотрудница, обвинившая Хорнера, должна была подать апелляцию до 6 марта.

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