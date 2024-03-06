Хэмилтон - о скандалах в Формуле 1: Наш спорт достиг поворотного момента

Семикратный чемпион мира ждет решительных действий, чтобы серия поскорее покончила со всеми скандалами.

Несмотря на то, что недавно в Бахрейне стартовал новый сезон Формулы 1, главной темой обсуждений остается скандал, связанный с руководителем Ред Булл Кристианом Хорнером.

Вскоре к этому присоединились обвинения в адрес президента ФИА Мохаммеда Бен Сулайема. По мнению пилота Мерседес Льюиса Хэмилтона, Ф1 сейчас подошла к той точке, где она определит свое будущее.

"Мне как человеку, который любит спорт, определенно неприятно видеть, что сейчас происходит. Это выглядит не очень хорошо, если смотреть на все это со стороны", - цитирует британца Motorsport.

"Я думаю, что сейчас очень, очень важное время для спорта, чтобы по-настоящему продемонстрировать и придерживаться своих ценностей, взяв на себя ответственность за свои действия".

Источник: Getty Images

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"И я думаю, что это действительно поворотный момент для спорта с точки зрения того, что мы проецируем на мир и как с этим справляются. И до сих пор мы с этим не очень хорошо справлялись".

"Прозрачность действительно имеет ключевое значение. И я очень, очень надеюсь увидеть некоторый прогресс в продвижении вперед. Надеюсь, что этот год не будет продолжаться таким образом. Но это подчеркивает некоторые проблемы, которые есть и в спорте".

Ранее пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что ему нет смысла менять команду, пока у "быков" все отлично получается на трассе.

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