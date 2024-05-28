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Хэмилтон - о Монако: Это была одна из самых скучных гонок

Британец тоже остался не в восторге.
Сегодня, 11:17
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон признал, что Гран-при Монако вышел очень скучным.

Напомним, что после аварии Чеко Переса и Кевина Магнуссена был дан рестарт, пилоты сменили шины еще во время красных флагов и просто ехали 77 кругов в медленном темпе.

Хэмилтон признался, что это была самая скучная гонка на его памяти.

"Из-за аварии на старте все смогли поменять шины и просто ехать до финиша в не самом высоком темпе. Что тут скажешь, это определенно была одна из самых скучных гонок, в которых я когда-либо участвовал. Но таков уж Гран-при Монако", – цитирует  Хэмилтона RaceFans.

С результатами Гран-при  Монако вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

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