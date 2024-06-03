Ред Булл готовится к трудному уик-энду в Канаде

Этап в Монако выявил некоторые ключевые слабости Ред Булл - шасси RB20 с проблемами преодолевает участки с поребриками. По этой причине австрийская команда плохо выступила в Монте-Карло как в квалификации, так и в гонке.

Это привело к предположениям, что "быки" пострадают из-за этого и на следующем этапе, который пройдет в Канаде, ведь там тоже есть ряд прилегающих к шиканам поворотов, которые требуют от пилотов атаковать поребрики.

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По мнению Макса Ферстаппена, любые неровности на трассе из-за замены асфальта (учитывая, что дороги на острове Нотр-Дам общедоступны в течение остальной части года) приведут к тому, что команда вновь потеряет в производительности.

"Посмотрим, как мы там выступим. Думаю, новое покрытие трека может преподнести нам некоторые сюрпризы", - цитирует нидерландца Motorsport.

"Но, вероятно, это не будет наш самый сильный уик-энд. Но, вероятно, он будет немного лучше, чем Монако. Мы будем слабее на любой трассе, которая ухабистая или имеет поребрики".

"Уличные трассы для нас будут немного сложными. Однако, я надеюсь, что в будущем у нас будет немного больше понимания того, что происходит".

Напомним, что этап в Монреале стартует в пятницу, 7 июня. Гран-при Канады пройдет в воскресенье, 9 июня, на автодроме имени Жиля Вильнева.

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