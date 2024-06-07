"Это шаг в правильном направлении": Хэмилтон оценил болиды 2026 года

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон высказался об анонсированных изменениях регламента в 2026 году.

Напомним, FIA представила детали нового регламента, который вступит в силу в 2026 году.

По мнению семикратного чемппиона мира, Формула-1 сделает шаг в верном направлении, однако пока этого все еще недостаточно.

"Речь о сбросе всего 30 кг, так что хоть это и шаг в верном направлении, но машины все равно останутся слишком тяжелыми.

Я общался с несколькими гонщиками, которые тестировали эти новые болиды на симуляторе – сам я этого не делал, – и они рассказывали, что эти машины ощущаются очень медленными. Так что посмотрим, окажется ли это шагом в правильном направлении или нет.

С точки зрения вопроса экологии, в частности в отношении конструкции двигателя, это действительно смелый шаг и я думаю, что тут Ф-1 движется в правильном направлении. Мы просто должны убедиться, что новые машины будут достаточно эффективными, быстрыми, что они будут шагом вперед и гонки станут лучше", - приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Напомним, что сегодня стартует Гран-при Канады.

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