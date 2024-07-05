Гендиректор МакЛарен выразил разочарование тем, как Ред Булл защищал Ферстаппена в Австрии
Генеральный директор МакЛарен Зак Браун раскритиковал Ред Булл и руководителя команды Кристиана Хорнера за то, что они "поощряют" агрессивное вождение Макса Ферстаппена, сообщает Motorsport.
На фоне последствий столкновения Ферстаппена и Ландо Норриса на Гран-при Австрии Браун сказал, что есть аспекты, которые ФИА может улучшить, чтобы обеспечить более эффективное реагирование на подобные инциденты в будущем.
Но он также считает, что один аспект, который оставил его в тревожном состоянии, - это то, как Ред Булл защищал нидерландца.
"Я разочарован в такой великой команде, как Ред Булл, что руководство почти поощряет это. Вы ведь слышали, что они говорили по радио", - сказал Браун.
"На пит-уолле мы все несем ответственность за то, чтобы рассказывать нашим гонщикам, что можно и чего нельзя делать в гонке, и поэтому я думаю, что нам нужно уважать правила".
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"Мы видели отсутствие уважения – будь то финансовые правила или спорт, проблемы на трассе, проблемы с отцами и тому подобное. Я просто не думаю, что нам нужно участвовать в гонках именно так".
"Нам нужно объяснять нашим пилотам, что правильно, а что неправильно. И я думаю, если бы этот вопрос был решен раньше, возможно, этого инцидента не было бы. Это гоночный инцидент, которого, я думаю, можно было бы избежать".
Напомним, что пилот МакЛарен Ландо Норрис был быстрейшим по итогам обеих пятничных практик Гран-при Великобритании.
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