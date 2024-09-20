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ФИА сказала МакЛарен изменить спорное заднее антикрыло

Жалобы соперников сделали свое дело.
Сегодня, 15:14
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

ФИА попросила МакЛарен изменить конструкцию заднего антикрыла в связи со спорами вокруг "мини-ДРС", сообщает Motorsport.

К такому решению Федерация пришла после многочисленных жалоб соперников "оранжевых" на заднее антикрыло.

Команды поставили под сомнение легальность заднего антикрыла после Гран-при Азербайджана. Тогда они заметили, что при высокой скорости антикрыло отклонялось назад, создавая эффект ДРС без использования ДРС, снижая сопротивление воздуха.

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ФИА изучила конструкцию заднего антикрыла. И хотя оно полностью соответствует действующему регламенту и проходит все статические тесты, Федерация потребовала внести в него изменения.

МакЛарен сможет использовать данное антикрыло, но с внесенными изменениями, которые не позволят верхнему элементу изгибаться таким образом, как он это делает.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен ФИА

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