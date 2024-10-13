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Автоспорт

Руководитель Уильямс: В 2025 году придется пойти на компромисс

Команда готова пожертвовать следующим сезоном.
Вчера, 23:19
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Руководитель Уильямс Джеймс Воулз признал, что в следующем сезоне команде придется очень тяжело.

Сезон-2025 будет последним при текущем регламенте, а потому всем командам придется решить, чему уделить больше внимания - новому или текущему болиду.

Воулз заявил, что Уильямс сконцентрируется на подготовке к новому регламенту, что, скорее всего, скажется на результатах команды в следующем сезоне.

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"Алекс и Карлос хорошо понимают, что сезон-2025 будет трудным. Это не значит, что мы не будем двигаться вперед, но в расстановке сил, я думаю, мы сделаем небольшой шаг назад.

И если это действительно случится – я буду не против, ведь это будет означать, что мы вкладываем достаточно сил в подготовку к сезону-2026, уделяем этому немного больше внимания, чем соперники вокруг нас.

Именно этого нам и следует ожидать – что в 2025 году нам придется пойти на компромисс. Это не значит, что Уильямс точно займет последнее место в Кубке конструкторов, но год будет тяжелым", - цитирует функционера Motorsportweek.

Ранее руководитель Мерседес заявил, что их команда не будет жертововать сезоном-2025.

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