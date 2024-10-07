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Автоспорт

Мерседес не собирается сливать сезон-2025 ради нового регламента 2026 года

Немецкая команда продолжит вкладываться в разработку болида по ходу следующего сезона.
Сегодня, 13:43
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Несмотря на определенные проблемы при нынешнем регламенте, Мерседес не собирается списывать со счетов сезон 2025 года в преддверии смены регламента в 2026 году, сообщает Motorsport.

По словам руководителя "серебряных стрел" Тото Вольффа, команда нацелена на завоевание побед в следующем году.

"Это главный вопрос каждого года, и особенно если у вас такие большие изменения в регламенте, собираетесь ли вы идти на компромисс в том или ином году?", - сказал австриец.

"Но я хотел бы взять за основу девиз Ники (Лауды), когда его спросили. "Что бы ты предпочел: выиграть эту гонку или следующую?". Он ответил: "И то, и другое".

Источник: Getty Images

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"Иногда все гораздо менее сложно, чем кажется. Вероятно, переход людей и возможностей на правила 2026 года произойдет немного раньше, чем при стабильных правилах, но это не станет переломным моментом".

"Никто не собирается "выключать" машины в январе, если только вы действительно нигде не находитесь. Но мы ничего не выиграем, потому что между десятым и седьмым местами для нас все равно нет разницы. Мы боремся за победы и подиумы, и нельзя списывать это со счетов".

Ранее Тото Вольфф признался, что сейчас настало время прекратить "флиртовать" с пилотом Ред Булл Максом Ферстаппеном относительно потенциального сотрудничества.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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Мерседес не собирается сливать сезон-2025 ради нового регламента 2026 года
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