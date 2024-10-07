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Автоспорт

Киану Ривз дебютировал в профессиональном автоспорте, поучаствовав в заездах Кубка Toyota GR

В своем дебютном выступлении 60-летний актер неплохо себя проявил.
Сегодня, 11:46
Киану Ривз / Associated Press
Киану Ривз / Associated Press

Известный голливудский актер Киану Ривз сменил текст и реквизит на гоночные костюм и машину.

Как сообщает CNN, 60-летний американец принял участие в Кубке Toyota GR, любительской гоночной серии для автолюбителей и начинающих гонщиков. Заезды проходят на легендарной трассе Indianapolis Motor Speedway.

Ривз принял участие в двух гонках, состоящих из 33 гонщиков: в субботней гонке он финишировал 25-м, а в воскресной - 24-м.

Источник: Associated Press

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Ривз управлял автомобилем BRZRKR под номером 92, что является отсылкой к его графическому роману "The Book of Elsewhere", который он написал в соавторстве с Чайной Мьевилем.

Роман вышел в июле и является частью серии комиксов Ривза "BRZRKR", первый из которых он выпустил в 2021 году.

Источник: Associated Press

В один из моментов субботней гонки Ривз вылетел на траву чуть более чем на половине 45-минутного заезда. Ривз избежал столкновения и не пострадал.

Примечательно, что у Киану Ривза есть опыт участия в гонках. В прошлом он участвовал в Toyota Grand Prix of Long Beach в заезде знаменитостей. И он выиграл это соревнование в 2009 году.

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