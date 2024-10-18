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Автоспорт

Ред Булл модифицирует болид, чтобы избежать подозрений в мошенничестве

Свою вину команда не признала.
Сегодня, 20:40
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Ред Булл проведет работы над болидом по требованию ФИА, пишет Autosport.

Напомним, ранее команду заподозрили в мошенничестве посредством изменения дорожного просвета незаметно для остальных.

Команда признала, что их пластина под днищем уникальна, и ее положение можно изменять незаметно из кокпита. Однако также они заявили, что это невозможно сделать в полностью собранном болиде.

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Однако команде все равно поменяет ее конструкцию, чтобы снять с себя все подозрения.

Работы планируют закончить к Гран-при Бразилии (1-3 ноября). В Остине же ФИА использует новые процедуры, которые будут следить за соблюдением регламента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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