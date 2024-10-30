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Автоспорт

Мерседес пришлось отказаться от обновлений из-за недавних аварий

Остаток сезона "серебряные стрелы" проведут с тем, что у них есть на данный момент.
Сегодня, 16:25
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Мерседес был вынужден остановить разработку своего нынешнего болида после недавней череды аварий, сообщает Motorsport.

После летнего перерыва немецкая команда пережила несколько дорогостоящих аварий, включая аварию Андреа Кими Антонелли на практике в Монце, а также сходы Джорджа Расселла в квалификации в Остине и на практике в Мексике.

Счета за ремонт растут, особенно после того, как Расселл повредил шасси в прошлый уик-энд.

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"Серебряные стрелы" заявили, что из-за ограничений, связанных с лимитом расходов, у них не осталось денег на дальнейшие обновления W15.

В связи с этим, тем обновления, которые уже готовы, будут распределены между болидами Расселла и Хэмилтона.

Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что двойной штраф Макса Ферстаппена в Мексике вынудит остальных пилотов задуматься о стиле своего пилотажа.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон джордж расселл

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