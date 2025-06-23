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Баскетбол

У лидера команды-финалиста плей-офф НБА диагностировали страшную травму

Тайриз Халибертон порвал ахиллово сухожилие.
Сегодня, 20:24       Автор: Василий Медвидь
Тайриз Халибертон / Getty Images
Тайриз Халибертон / Getty Images

Защитник Индианы Пэйсерс Тайрис Хэлибертон узнал степень серьезности своей травмы, полученной в седьмом матче финала плей-офф НБА.

Как сообщает пресс-служба Индианы, американец порвал ахиллово сухожилие. Тайризу придется пройти хирургическое вмешательство.

Точные сроки восстановления Халибертона не называются, однако, обычно возвращение после такого типа травм занимает от 9 до 12 месяцев.

Отметим, что лидер Пэйсерс получил травму икроножной мышцы в пятом матче серии, но продолжал играть с ней.

Напомним, что победителем плей-офф НБА стала Оклахома-Сити Тандер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Тайриз Халибертон

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