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Баскетбол

Влияние Роналду: Баскетболисты Мемфиса отпраздновали победу в стиле португальца

Спортсмены наследуют легендарного нападающего.
Сегодня, 10:16
Мемфис - Сакраменто / Getty Images
Мемфис - Сакраменто / Getty Images
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В рамках очередного соревновательного дня НБА Мемфис Гриззлис сумел обыграть Сакраменто, за который выступает украинский баскетболист Алексей Лень.

После поединка баскетболисты Мемфиса давали интервью журналистам, во время чего решили креативно отпраздновать победу.

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Адамс и Джейк Ларавия исполнили знаменитую кричалку нападающего сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Они хором крикнули: "Siuuuuuuuuuu".

Стоит отметить, что в турнирной таблице Западной конференции Мемфис идет на третьем месте, имея на своем счету четыре победы в пяти играх.

Ранее сообщалось, что голливудский актер вступил в перепалку с фанатами английского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мемфис Криштиану Роналду
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