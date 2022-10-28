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Баскетбол

Болельщик бросил стакан в сторону Дончича прямо во время матча НБА

Нарушитель был пойман сразу после содеянного.
Сегодня, 08:50
Лука Дончич в матче с Бруклином / Getty Images
Лука Дончич в матче с Бруклином / Getty Images
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В рамках очередного матча Национальной баскетбольной ассоциации Бруклин на своей площадке принимал Даллас.

Команды не смогли выявить победителя в основное время (112:112), переведя игру в овертайм.

Во время дополнительной 5-минутки болельщик бросил стакан в лидера Далласа Луку Дончича, когда Кевин Дюрэнт исполнял штрафной бросок. Поединок был моментально остановлен.

Представитель Бруклина после матча заявил, что нарушитель был задержан.

Отметим, что поединок завершился победой Далласа (129:125). На ISPORT доступны все результаты игрового дня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арест Лука Дончич
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