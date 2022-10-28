Болельщик бросил стакан в сторону Дончича прямо во время матча НБА

Нарушитель был пойман сразу после содеянного.

Лука Дончич в матче с Бруклином / Getty Images

В рамках очередного матча Национальной баскетбольной ассоциации Бруклин на своей площадке принимал Даллас.

Команды не смогли выявить победителя в основное время (112:112), переведя игру в овертайм.

Во время дополнительной 5-минутки болельщик бросил стакан в лидера Далласа Луку Дончича, когда Кевин Дюрэнт исполнял штрафной бросок. Поединок был моментально остановлен.

Представитель Бруклина после матча заявил, что нарушитель был задержан.

Отметим, что поединок завершился победой Далласа (129:125). На ISPORT доступны все результаты игрового дня.